В Киеве прозвучала тревога

В Киеве прозвучала ракетная тревога. Об этом сообщает Telegram-канал «Страна.ua».

До этого сообщалось, что тревога одновременно была объявлена тревога в Одесской, Черкасской, Кировоградской, Винницкой и Николаевской областях, а также на территории контролируемой Киевом части Херсонской области. Спустя 15 минут отбой тревоги прозвучал в Кировоградской, Черкасской и Винницкой областях.

Также стало известно, что в Одессе произошли взрывы. Кроме того, взрывы произошли в городе Харьков, расположенном на северо-востоке Украины.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.