Для украинских студентов введут экзамен, чтобы выявить уклонистов

Замминистра образования Украины Михаил Винницкий сообщил, что в украинских вузах проведут промежуточный экзамен, чтобы власти выявили недобросовестных граждан, которые не обучаясь, на самом деле уклоняются от мобилизации. Слова чиновника приводит издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По данным издания, несдача экзамена будет грозить студентам отчислением.

«Такой экзамен должны будут сдать в том числе и аспиранты, которые начали учебу в 2022 году. Сдача такого экзамена для аспирантов, у которых уже есть научные публикации, не составит проблем», — сказал Винницкий.

Он добавил, что таким образом планируется отсеять недобросовестных мужчин-аспирантов в возрасте 25 лет и старше.

До этого в США призвали выдворять студентов, участвующих в пропалестинских митингах. В Вашингтоне заявили, что студенческие протесты в поддержку Палестины готовили много месяцев.

Ранее студенты Тринити-колледжа заблокировали доступ к древней рукописи.