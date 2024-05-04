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Для украинских студентов введут экзамен, чтобы выявить уклонистов

На Украине введут экзамен для студентов и аспирантов, чтобы найти уклонистов

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Liesa Johannssen/www.imago-images.de/Global Look Press

Замминистра образования Украины Михаил Винницкий сообщил, что в украинских вузах проведут промежуточный экзамен, чтобы власти выявили недобросовестных граждан, которые не обучаясь, на самом деле уклоняются от мобилизации. Слова чиновника приводит издание «Страна.ua» в своем Telegram-канале.

По данным издания, несдача экзамена будет грозить студентам отчислением.

«Такой экзамен должны будут сдать в том числе и аспиранты, которые начали учебу в 2022 году. Сдача такого экзамена для аспирантов, у которых уже есть научные публикации, не составит проблем», — сказал Винницкий.

Он добавил, что таким образом планируется отсеять недобросовестных мужчин-аспирантов в возрасте 25 лет и старше.

До этого в США призвали выдворять студентов, участвующих в пропалестинских митингах. В Вашингтоне заявили, что студенческие протесты в поддержку Палестины готовили много месяцев.

Ранее студенты Тринити-колледжа заблокировали доступ к древней рукописи.

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