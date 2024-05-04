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МВД России объявило Порошенко в розыск

МВД России объявило в розыск бывшего президента Украины Порошенко

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Kyodo/Reuters

Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего украинского президента Петра Порошенко по статье Уголовного кодекса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой , ссылаясь на базу розыска российского МВД.

«Порошенко Петр Алексеевич, 26.09.1965 г.р», — указывается в базе.

Основанием для подачи в розыск стала уголовная статья, какая конкретно — пока не раскрывается. Также в карточке указан адрес рождения политика — город Болград Одесской области Украины и его фотография.

Незадолго до этого МВД России подало в розыск действующего президента Украины Владимира Зеленского по статье УК.

Накануне МВД РФ объявило в розыск бывшего главу Национального банка Украины Степана Кубива. Конкретная статья, по которой он разыскивается, не разглашается. Перед этим Следственный комитет России заочно предъявил обвинение Кубиву.

Ранее на Украине объяснили, почему Киев стал допускать возможность мирных переговоров.

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