МВД России объявило Порошенко в розыск

Министерство внутренних дел России объявило в розыск бывшего украинского президента Петра Порошенко по статье Уголовного кодекса. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой , ссылаясь на базу розыска российского МВД.

«Порошенко Петр Алексеевич, 26.09.1965 г.р», — указывается в базе.

Основанием для подачи в розыск стала уголовная статья, какая конкретно — пока не раскрывается. Также в карточке указан адрес рождения политика — город Болград Одесской области Украины и его фотография.

Незадолго до этого МВД России подало в розыск действующего президента Украины Владимира Зеленского по статье УК.

Накануне МВД РФ объявило в розыск бывшего главу Национального банка Украины Степана Кубива. Конкретная статья, по которой он разыскивается, не разглашается. Перед этим Следственный комитет России заочно предъявил обвинение Кубиву.

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