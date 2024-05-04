В Германии рассказали об уязвимости ракет ATACMS

Глушение GPS-сигнала делает ракеты ATACMS неэффективными против российских сил. Об этом заявил ведущий эксперт Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель в интервью для Spiegel.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

«Проблема в том, что ракеты используют GPS-наведение. У русских есть очень эффективные средства подавления сигналов», - подчеркнул Грессель.

В этих условиях единственным способ наносить эффективные удары в тыл РФ он назвал использование кассетных боеприпасов и выход стран ЕС из Конвенции по кассетным боеприпасам, запрещающей их применение. Россия, США и Китай ее не подписали.

Кассетные боеприпасы — боеприпасы, которые при разрыве высвобождают суббоеприпасы меньшего размера. Если последние не детонируют в момент применения, впоследствии они могут представлять опасность для мирного населения.

До этого Эстония обвинила Россию в глушении GPS-сигнала во всех странах Балтии. В Кремле отреагировали на эти заявления.

Ранее силы ПВО РФ сбили четыре ракеты ATACMS в Крыму.