«Сумасбродство»: в ГД ответили на заявление США о несоблюдении РФ моратория

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин назвал «сумасбродством» и «примитивной информационной войной» заявление о несоблюдении Россией моратория на ядерные испытания. Об этом сообщает RT.

До этого глава управления военной разведки Пентагона генерал-полковника Роберт Эшли-младший обвинил Россию в несоблюдении моратория на ядерные испытания.

По словам Шерина, такие заявления без доказательств американская сторона будет делать ежедневно.

«Это продолжение примитивной информационной войны против России. Подобные заявления будут озвучиваться каждый день, несмотря на все их сумасбродство», — отметил Шерин.

Депутат объяснил, что российская сторона не может испытывать ядерное оружие незаметно. Кроме того, в России нет предназначенных для таких испытаний мест.

«Нам не имеет смысла проводить испытания, потому что все существующие виды ядерного вооружения не требуют усовершенствования», — заключил Шерин.

Ранее в России обвинили США в развале ряда стран и порождению ИГ (организация запрещена в России).

«Исламское государство» — террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России.