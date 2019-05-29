Единственный шаг Трампа, который одобрила Клинтон, назвали СМИ

Бывший Госсекретарь США и кандидат в президенты Хиллари Клинтон изначально была в «восторге» от решения американского президента Дональда Трампа уволить главу ФБР Джеймса Коми в 2017 году. Об этом говорится в опубликованной накануне книге Райана Грима «Наши люди», с которой ознакомилось издание The Daily Beast.

Как отмечает автор книги, Клинтон была в восторге от этого решения и ее даже пришлось отговаривать от публичной похвалы в отношении поступка Трампа.

Издание объясняет реакцию Хиллари Клинтон тем, что за несколько дней до президентских выборов в США в 2016 году ведомство во главе с Джеймсом Коми возобновило против нее расследование, связанное с «почтовым скандалом».

Это вызвало негодование в Демократической партии, некоторые члены которой считают, что именно это послужило толчком к победе Трампа на выборах 2016 года.

«Почтовый скандал» разгорелся в 2015 году из-за того, что Хиллари Клинтон, будучи Госсекретарем США, использовала личную почту для служебных вопросов. Клинтон передала рабочую переписку ФБР, а личную удалила, что спровоцировало критику в ее адрес. В 2016 году Коми заявил, что возобновляет расследование из-за появившихся фактов в рамках дела.