Саакашвили назвали разрушителем в партии Порошенко

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Замглавы фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко заявил, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили может предложить Украине лишь разрушения. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кроме того, он отметил, что в скором времени Саакашвили начнет атаковать украинского лидера Владимира Зеленского.

«Саакашвили – это разрушитель. Мне кажется, что в стране нужно строить, а не разрушать», — подчеркнул Гончаренко.

Он также не исключил вероятность того, что политическая сила Саакашвили может попасть в новый состав Верховной рады.

При этом, заключил, Гончаренко, экс-главе Грузии нечего предложить украинскому государству.

Ранее Саакашвили рассказал, будет ли мстить Порошенко.