Саакашвили назвали разрушителем в партии Порошенко
Замглавы фракции «Блок Петра Порошенко» Алексей Гончаренко заявил, что бывший президент Грузии Михаил Саакашвили может предложить Украине лишь разрушения. Об этом сообщает РИА «Новости».
Кроме того, он отметил, что в скором времени Саакашвили начнет атаковать украинского лидера Владимира Зеленского.
«Саакашвили – это разрушитель. Мне кажется, что в стране нужно строить, а не разрушать», — подчеркнул Гончаренко.
Он также не исключил вероятность того, что политическая сила Саакашвили может попасть в новый состав Верховной рады.
При этом, заключил, Гончаренко, экс-главе Грузии нечего предложить украинскому государству.