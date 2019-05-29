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Бывший глава Грузии Михаил Саакашвили рассказал о своих политических амбициях на Украине. Об этом сообщает «112 Украина».

По его словам, он уже был на всех должностях, и у него нет на настоящий момент политических амбиций.

«Я не рвусь ни на какие должности», — уточнил Саакашвили.

Он также добавил, что, если на что-то и будет соглашаться, то с большой осторожностью.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины.