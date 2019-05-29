Саакашвили рассказал о своих политических амбициях
Бывший глава Грузии Михаил Саакашвили рассказал о своих политических амбициях на Украине. Об этом сообщает «112 Украина».
По его словам, он уже был на всех должностях, и у него нет на настоящий момент политических амбиций.
«Я не рвусь ни на какие должности», — уточнил Саакашвили.
Он также добавил, что, если на что-то и будет соглашаться, то с большой осторожностью.
Ранее украинский президент Владимир Зеленский вернул Саакашвили гражданство Украины.