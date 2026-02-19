Размер шрифта
РФ готова представить предложения по гарантиям безопасности с НАТО от 2021 года

Грушко: Россия готова обсудить с НАТО гарантии безопасности от 2021 года
Пресс-служба МИД РФ

Россия готова в очередной раз представить на переговорах с НАТО предложения по гарантиям безопасности, сформулированные в 2021 году. Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко, передает РИА Новости.

«РФ готова положить на стол переговоров предложения по гарантиям безопасности с НАТО от 2021 года», — отметил Грушко.

По его словам, эти предложения остаются актуальными. Реализация таких гарантий способствовала бы укреплению безопасности страны, добавил замминистра.

В 2021 году МИД РФ представило варианты международного договора с США и НАТО, которые предусматривали бы меры обеспечения безопасности. Среди них содержалось требование к Североатлантическому альянсу — отказаться от расширения своего присутствия на территории Украины.

До этого политолог Константин Блохин заявил, что даже если российские дипломаты добьются получения письменных обязательств от НАТО о нерасширении на восток, этого будет недостаточно. Лучшей гарантией в данном вопросе станет создание сети российских военных баз на территории Украины.

Ранее Евросоюз не отреагировал на инициативу России подписать документ о ненападении.
 
