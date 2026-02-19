Размер шрифта
Известный рэпер умер в 25 лет

Рэпер Lil Poppa скончался в 25 лет
Aaron J. Thornton/Getty Images

Американский рэпер Lil Poppa (Дженэриэс Микел Уилер – настоящее имя) скончался в 25 лет. Об этом сообщает Billboard.

Причина смерти неизвестна. Певец умер через пять дней после релиза своего последнего трека Out of Town Bae. У него был запланирован концерт в марте в Новом Орлеане (штат Луизиана).

Гендиректор Great Day Records Кэролайн «Баролайн» Диас, с которым сотрудничал рэпер, призналась, что новость о смерти артиста стала трагедией. Она заявила, что «убита горем».

Lil Poppa получил известность после выпуска сингла Purple Hearts в 2018 году. За свою карьеру музыкант выпустил более десятка альбомов.

17 февраля умер автор песен Мадонны и обладатель премии «Грэмми» Билли Стейнберг умер в Лос-Анджелесе на 76-м году жизни после борьбы с раком.

Семья погибшего описала его как «проницательного автора текстов, преданного супруга, любящего отца и одного из самых влиятельных музыкантов своего времени».

Билли Стейнберг стал наиболее известен после выпуска песни «Like a Virgin» в исполнении Мадонны.

Ранее умер автор хитов Михаила Круга.
 
