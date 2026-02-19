В Красноярском крае спасатели пытаются извлечь тело провалившегося под лед водителя

В Красноярском крае мужчина на авто провалился под лед и не выжил

В Красноярском крае спасатели пытаются извлечь из водохранилища водителя, который ушел под воду. Об этом сообщает спасательный отряд региона.

Инцидент произошел в районе залива «Усть Погромный». Мужчина ехал по льду на автомобиле, но в какой-то момент покров треснул и машина ушла под воду вместе с ним.

На данный момент специалисты ищут тело. Ситуация на месте осложняется тем, что глубина, на которой находится транспортное средство, составляет 60-65 метров.

«Спасатели совершили пять погружений с использованием телевизионного подводного аппарата «Нептун», пытаясь найти способ извлечь тело», – сообщается в публикации.

На данный момент водитель все еще находится под водой. Несмотря на сложные условия, спасатели продолжают работы.

До этого на Байкале произошел подобный инцидент. Мужчина решил прокатиться по льду на квадроцикле, но провалился. Выбраться пострадавшему помогли очевидцы.

