Художница Пантелеева, которая фотографировалась голой на кладбище, получила срок

В Петербурге художница Пантелеева получила срок за фотосессию на кладбище
Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга

В Петербурге суд огласил приговор компании, которая устроила фотосессию на кладбище. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

По данным ведомства, все фигуранты раскаялись в содеянном. Они также подчеркнули, что делали фото на лавках, а не на могилах, и добавили, что оскорбление чувств верующих не было их целью.

Во время заседаний прокурор требовал приговорить фигурантов к трем-четырем годам лишения свободы, однако суд приговорил фигурантов к условным срокам от 1,5 до двух лет. Художница Анна Пантелеева, которая являлась моделью, получила два года условно.

Петербурженку и ее компанию задержали в 2024 году. Она опубликовала фото, на которых позировала на кладбище без одежды. Вместо этого на ней были специальным образом связанные веревки.

На снимки обратили внимание правоохранители, после чего Пантелеева якобы хотела уехать в другую страну, но сделать это не смогла.

Ранее в Сочи павшего на СВО бойца похоронили в могиле с водой.
 
