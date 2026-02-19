Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Армия

В российском регионе семьям павших на СВО бойцов втрое сократили выплаты

В Кузбассе семьям погибших участников СВО уменьшили выплаты с 3 до 1 млн рублей
Евгений Биятов/РИА Новости

Власти Кемеровской области втрое сократили объем финансовой помощи семьям военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом пишет местный новостной портал NGS42.ru.

Отмечается, что сумма единовременной выплаты родным павших бойцов не менялась в регионе с 2022 года и составляла три миллиона рублей. Однако теперь семьям военнослужащих будут выплачивать в три раза меньше — один миллион рублей. Порядок предоставления помощи при этом не изменился. Средства может получить каждый член семьи, кто подал заявление.

До этого в Саратовской области почти в пять раз сократили размер единовременной выплаты за подписание контракта с Минобороны РФ для прохождения службы в зоне СВО. Из постановления местного правительства следует, что размер выплаты уменьшили с 2,2 млн рублей до 450 тысяч рублей.

В то же время в Ленобласти выплаты контрактникам увеличили до 2,8 млн рублей.

Ранее вдове участника СВО после обращения к Путину назначили пенсию.
 
Теперь вы знаете
25 минут до результата: устарел ли метод помидора?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!