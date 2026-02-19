В российском регионе семьям павших на СВО бойцов втрое сократили выплаты

Власти Кемеровской области втрое сократили объем финансовой помощи семьям военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом пишет местный новостной портал NGS42.ru.

Отмечается, что сумма единовременной выплаты родным павших бойцов не менялась в регионе с 2022 года и составляла три миллиона рублей. Однако теперь семьям военнослужащих будут выплачивать в три раза меньше — один миллион рублей. Порядок предоставления помощи при этом не изменился. Средства может получить каждый член семьи, кто подал заявление.

До этого в Саратовской области почти в пять раз сократили размер единовременной выплаты за подписание контракта с Минобороны РФ для прохождения службы в зоне СВО. Из постановления местного правительства следует, что размер выплаты уменьшили с 2,2 млн рублей до 450 тысяч рублей.

В то же время в Ленобласти выплаты контрактникам увеличили до 2,8 млн рублей.

Ранее вдове участника СВО после обращения к Путину назначили пенсию.