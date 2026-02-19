Стало известно, сколько денег ЕС выделил на гуманитарную помощь Украине

С начала конфликта Евросоюз выделил €4,7 млрд на гуманитарную помощь Украине. А в целом ЕС оказал Киеву помощь (включая военную, финансовую, гуманитарную помощь, помощь беженцам и так далее) на €193 млрд. Об этом в интервью «РБК-Украина» рассказала еврокомиссар по вопросам равенства, готовности и антикризисного управления Хаджа Лябиб.

«Помощь ЕС направлена на удовлетворение гуманитарных потребностей в таких ключевых секторах, как базовые потребности, защита, здравоохранение, жилье, водоснабжение, санитария и гигиена, образование в чрезвычайных ситуациях, разминирование и тому подобное», — отметила Хаджа Лябиб.

Еврокомиссар добавила, что на данный момент ЕС выделил на гумпомощь Украине €153 млн, но это «базовая сумма» и о других траншах будет объявлено позднее. По ее словам, поддержка ЕС показывает, что солидарность союза с Украиной — «не только слова». При этом Лябиб подчеркнула, что риска сокращения помощи Украине нет, несмотря на решение президента США Дональда Трамп урезать финансирование нескольких международных агентств.

Также еврокомиссар отметила, что треть населения Украины нуждается в гуманитарной помощи. По оценкам ООН, в 2026 году помощь требуется 10,8 млн гражданам, подчеркнула она.

В феврале немецкое издание Bild сообщило, что Европе в 2025 году удалось полностью компенсировать сокращение американской помощи Украине. Исследование Кильского института мировой экономики показало, что поддержка Украины со стороны США сократилась на 99%. При этом в 2025 году европейцы выделили Киеву около €29 млрд военной помощи, тогда как в 2022-2024 годах эта сумма составляла €17-18 млрд.

Также в феврале Офис генпрокурора Украины сообщил, что в Одессе и Николаеве более чем на $50 тысяч расхитили гуманитарную помощь, предназначенную для обеспечения работы критической инфраструктуры.

Ранее в Норвегии призвали выдворить политиков из-за многомиллиардной помощи Украине.