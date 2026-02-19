Размер шрифта
Собянин предупредил об аномальном снегопаде в Москве

Собянин: сегодня в Москве выпадет более 70% от месячной нормы снега
Агентство «Москва»

Сегодня в Москве выпадет более 70% от месячной нормы осадков — это аномально много. Снег в столице будет идти в течение всего дня 19 февраля и предстоящей ночи, а также в пятницу, 20 февраля, предупредил в своем Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

«Все городские <...>, включая коммунальные и инженерные службы, задействованы в ликвидации последствий», — говорится в сообщении столичного градоначальника.

Собянин отметил, что из-за сильного снегопада в Москве сохраняется сложная ситуация, однако выразил уверенность, что город справится с последствиями непогоды.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов ранее сообщил, что наиболее интенсивными осадки в Москве будут до 14:00, к этому времени выпадет до 10 см к уже имеющемуся снежному покрову. Затем постепенно снегопад пойдет на убыль, после 15:00 начнет ослабевать. Отступит снегопад полностью не раньше утра пятницы – примерно в период с трех до шести часов, пообещал синоптик.

Ранее москвичам порекомендовали отложить поездки на автомобиле на время снегопада.
 
