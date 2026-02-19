Махачев ждет Нурмагомедова в UFС

Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Ислам Махачев в беседе с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что Усман Нурмагомедов готов к переходу в статус элитных бойцов своей категории.

По его словам, через год Нурмагомедова можно будет с большой долей вероятности увидеть в UFC.

«Я не считаю, что Усман может кому‑то уступить. Он любому спортсмену из топ-5 покажет очень тяжелые раунды. Мы много лет вместе тренируемся, у нас в зале очень конкурентная группа именно по его весовой категории, я знаю его потенциал.Он еще молод, что у него еще есть время впереди. Пусть закончится его срок контракта с PFL. Как раз это займет около года, тогда будет в самый раз», — заявил Махачев.

7 февраля Усман Нурмагомедов победил представителя Великобритании Альфи Дэвиса в титульном поединке на турнире в Дубае (ОАЭ). Нурмагомедов применил удушающий прием в третьем раунде, завершив поединок нокаутом. Теперь на его счету 21 победа в 21 поединке в ММА.

34-летний Махачев имеет звание заслуженного мастера спорта по самбо. Он также поднялся в полусредний вес после нескольких лет доминирования в легком весе (до 70,3 кг), где сумел стать чемпионом UFC, одолев Джека Делла Маддалену. До Махачева никому из российских бойцов в UFC не удавалось завоевать чемпионские титулы в двух весовых категориях.

