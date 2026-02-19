Пенсионер выпал из окна высотки, пытаясь спасти любимую кошку

В Гонконге мужчина пытался вернуть кошку в квартиру и разбился, выпав из окна

В Гонконге пенсионер выпал из окна и разбился, пытаясь спасти свою кошку. Об этом пишет South Chine Morning Post.

Несчастный случай произошел в среду, 18 февраля, в жилом комплексе Jubilant Place в районе Коулун-Сити. Примерно в 23:27 охранник ЖК обнаружил лежащего в цветочной клумбе мужчину без признаков жизни и вызвал полицию.

Пострадавшего доставили в больницу, но медики оказались бессильны. Предварительное расследование показало, что 63-летний житель комплекса потерял равновесие, пытаясь достать кошку с внешнего выступа у окна своей квартиры.

Полицейские отметили поврежденные деревья в клумбе и следы крови на тротуаре. Парамедики позже нашли кошку и вернули ее семье. Тело пенсионера отдали на судебно-медицинскую экспертизу. Ведется следствие.

