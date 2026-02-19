Размер шрифта
Рижский вокзал ожидает скорая продажа

РЖД: Рижский вокзал в Москве продадут с торгов в ближайшее время
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Рижский вокзал в Москве продадут с торгов в ближайшее время. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на замглавы холдинга Екатерину Кривошееву.

«Я очень надеюсь, что Рижский вокзал <...> будет продан в ближайшее время», — отметила она, выступая на конференции «Корпоративное имущество РЖД. Ресурс развития городов».

Правительство Российской Федерации ранее согласилось на продажу здания Рижского вокзала. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Согласно опубликованному документу, здание должно быть выставлено на открытом аукционе с установлением начальной цены продажи в размере рыночной стоимости, определенной на основании отчета независимого оценщика.

В кабмине напомнили, что здание обладает статусом объекта культурного наследия регионального значения.

Рижский вокзал является пассажирским терминалом станции Москва-Рижская и входит в число десяти железнодорожных вокзалов столицы. Он расположен на Рижской площади. Здание вокзала, возведенное в неорусском стиле в период с 1897 по 1901 год, было спроектировано петербургским архитектором Станиславом Бржозовским, автором проекта Витебского вокзала в Санкт-Петербурге. Строительство вокзала осуществлялось в рамках создания Московско-Виндавской железнодорожной линии. Архитектурный комплекс состоит из трех двухэтажных секций, соединенных одноэтажными переходами. За время своего существования внешний облик здания практически не претерпел изменений.

Ранее структура «Шереметьево» подписала договор о покупке «Домодедово».
 
