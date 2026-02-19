Размер шрифта
Татьяну Лазареву назвали худшей ведущей в истории российского телевидения

Продюсер Сергей Дворцов заявил, что Татьяна Лазарева не умеет работать на ТВ
Global Look Press

Продюсер Сергей Дворцов заявил в беседе с «Абзацем», что Татьяна Лазарева (признана в РФ иностранным агентом, внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) является худшей ведущей российского телевидения.

Дворцов считает, что Лазарева не обладает должными компетенциями. По словам продюсера, артистка представляет из себя «ничто» в роли ведущей.

«По моему мнению, она попала на телевидение только благодаря мужу или же денег занесла. Я от многих людей слышал, что она не умеет работать с ушным монитором, суфлером и публикой», — заявил шоумен.

Дворцов добавил, что Дмитрий Шепелев является вторым худшим ведущим за историю отечественного телевидения.

В декабре 2024 года Лазареву заочно приговорили к 6,5 года колонии по делу о оправдании терроризма (часть 2 статьи 205.2 УК РФ). Помимо этого, ей запретили на четыре года заниматься административной деятельностью в интернете. Согласно материалам дела, в августе 2023 года телеведущая в интервью на одном из YouTube-каналов выразила мнение о допустимости проведения терактов в России.

7 октября 2025-го суд в Москве заочно приговорил Татьяну Лазареву к 7 годам колонии — к ранее назначенному ей сроку в 6,5 года добавили шесть месяцев.

Ранее Лазарева подшутила над российскими СМИ.
 
