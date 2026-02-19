Тренер рассказал, есть ли у Петросян шансы на медаль Олимпиады

Российский тренер по фигурному катанию Александр Жулин заявил, что у Аделии Петросян приличные шансы на медаль Олимпиады, передает РИА Новости.

«Шансы завоевать олимпийскую медаль у Аделии Петросян приличные, но ей надо чисто прокатать произвольную программу. Аделии обязательно надо включать четверные прыжки в произвольную программу», — сказал Жулин.

18 февраля Петросян выступила с короткой программой на Олимпиаде. Прокат фигуристки судьи оценили в 72,89 балла, что позволило ей занять пятое промежуточное место. В своей программе она чисто исполнила двойной аксель, тройной лутц и каскад тройной флип + тройной тулуп.

19 сентября 2025 года глава Международного олимпийского комитета Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в зимних Олимпийских играх — 2026 в Италии. На соревнования в нейтральном статусе в итоге отправились 13 российских спортсменов, включая фигуристов-одиночников Аделию Петросян и Петра Гуменника, а также лыжников Дарью Непряеву и Савелия Коростелева. Гуменник свое выступление на Олимпиаде уже завершил, спортсмен стал шестым в личном турнире мужчин.

Ранее Ирина Роднина заявила, что американского судью могут наказать за низкую оценку Петросян.