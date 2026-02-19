В МИД заявили об актуальности гарантий безопасности

Предложения по гарантиям безопасности в контексте кризиса на Украине, сделанные Россией в 2021 году, сохраняют свою актуальность как реальные инструменты. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко, передает ТАСС.

По словам дипломата, эти предложения существенно укрепили бы безопасность Европы. Он отметил, что эти предложения помогли бы переломить те негативные тенденции, которые можно сегодня наблюдать в мире.

Грушко также заявил, что Россия со всей серьезностью относится к переговорам по урегулированию конфликта на Украине.

Третий раунд трехсторонних переговоров между представителями России, США и Украины состоялся 17–18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, переговоры вели две группы — военная и политическая.

