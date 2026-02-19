Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

В МИД заявили об актуальности гарантий безопасности

Грушко: реализация предложений РФ по гарантиям безопасности укрепила бы Европу
Vasily Fedosenko/Reuters

Предложения по гарантиям безопасности в контексте кризиса на Украине, сделанные Россией в 2021 году, сохраняют свою актуальность как реальные инструменты. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Александр Грушко, передает ТАСС.

По словам дипломата, эти предложения существенно укрепили бы безопасность Европы. Он отметил, что эти предложения помогли бы переломить те негативные тенденции, которые можно сегодня наблюдать в мире.

Грушко также заявил, что Россия со всей серьезностью относится к переговорам по урегулированию конфликта на Украине.

Третий раунд трехсторонних переговоров между представителями России, США и Украины состоялся 17–18 февраля в Женеве. Российскую делегацию возглавлял помощник президента РФ Владимир Мединский. Как сообщил президент Украины Владимир Зеленский, переговоры вели две группы — военная и политическая.

Ранее Зеленский высказался о будущем Украины без него.
 
Теперь вы знаете
25 минут до результата: устарел ли метод помидора?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!