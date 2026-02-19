Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Общество

Жителям Центральной России пообещали приход весны раньше срока

Метеоролог Терешонок: весна в Центральной России наступит в середине марта
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Весна в Центральной России в 2026 году наступит раньше привычных сроков, заявил РИА Новости начальник отдела метеорологии и климата центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ОМиК) Николай Терешонок.

По его долгосрочному прогнозу, среднесуточная температура воздуха уверенно преодолеет нулевую отметку уже к середине марта. Но полного исчезновения снежного покрова, накопившегося за зиму, придется ждать дольше: синоптик ожидает этого лишь к концу марта.

Устойчивое тепло, когда столбики термометров начнут показывать выше +5ºС, придет в центральную часть России примерно к середине апреля.

Терешонок предупредил, что, несмотря на раннее наступление весны, говорить о конкретных последствиях обильных февральских снегопадов пока преждевременно, и призвал россиян и соответствующие службы готовиться к весеннему половодью.

С прогнозом о том, что весна придет в Центральную Россию раньше срока — в середине марта, — согласен и ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец: по его словам, вскоре после этого начнется паводок.

При этом астрономическая весна, как сообщили в Московском планетарии, начнется в России почти на три недели позже календарной — вечером 20 марта.

Ранее россиянам рассказали, какой будет весна в 2026 году.
 
Теперь вы знаете
25 минут до результата: устарел ли метод помидора?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!