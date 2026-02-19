Жителям Центральной России пообещали приход весны раньше срока

Весна в Центральной России в 2026 году наступит раньше привычных сроков, заявил РИА Новости начальник отдела метеорологии и климата центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ОМиК) Николай Терешонок.

По его долгосрочному прогнозу, среднесуточная температура воздуха уверенно преодолеет нулевую отметку уже к середине марта. Но полного исчезновения снежного покрова, накопившегося за зиму, придется ждать дольше: синоптик ожидает этого лишь к концу марта.

Устойчивое тепло, когда столбики термометров начнут показывать выше +5ºС, придет в центральную часть России примерно к середине апреля.

Терешонок предупредил, что, несмотря на раннее наступление весны, говорить о конкретных последствиях обильных февральских снегопадов пока преждевременно, и призвал россиян и соответствующие службы готовиться к весеннему половодью.

С прогнозом о том, что весна придет в Центральную Россию раньше срока — в середине марта, — согласен и ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец: по его словам, вскоре после этого начнется паводок.

При этом астрономическая весна, как сообщили в Московском планетарии, начнется в России почти на три недели позже календарной — вечером 20 марта.

Ранее россиянам рассказали, какой будет весна в 2026 году.