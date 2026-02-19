CNN узнал о прогрессе в переговорах по режиму прекращения огня на Украине

CNN: в работе по прекращению огня на Украине достигнут прогресс

Военные чиновники России, Украины и США в ходе переговоров добились «постепенного, но существенного прогресса» в определении того, как будет работать режим прекращения огня. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на источник.

«По словам источника, на этом направлении был достигнут прогресс», – говорится в публикации.

Собеседник издания, пожелавший остаться анонимным, в том числе отметил прогресс в части доработки ключевых условий, которые помогут заложить основу для будущих соглашений. При этом источник заявил, что несмотря на достигнутый прогресс, стороны сохраняют «осторожный оптимизм» в военной части переговоров.

До этого пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что стороны достигли значимого прогресса по урегулированию конфликта на переговорах в Женеве. Однако подробностей она раскрывать не стала, лишь отметив, что об итогах этой встречи будут проинформированы лидеры государств.

17-18 февраля в Женеве прошли двухдневные переговоры России, Украины и США. Глава российской делегации Владимир Мединский назвал их «тяжелыми, но деловыми». В свою очередь украинский президент Владимир Зеленский сообщил, что стороны «почти договорились» о механизме контроля за прекращением огня. Как прошли встречи в Швейцарии — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский высказался о прогрессе в «политических» вопросах с Россией.