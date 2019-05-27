СМИ уточнили дату возвращения Саакашвили на Украину

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Экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили вернется на Украину в пятницу, 31 мая. Об этом сообщает «Страна.ua» со ссылкой на источники в окружении политика.

Он уточнил, что на Украине продолжает функционировать партия Саакашвили РНС, а его сторонники ждут «мобилизации сил» перед выборами в Верховную раду.

«Он приедет именно для мобилизации своих сил перед выборами», — сказал источник.

Он также предположил, что президент Украины Владимир Зеленский может отменить указ экс-главы страны Петра Порошенко о лишении Саакашвили украинского гражданства.

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Саакашвили вернется на Украину 27 мая.