Зеленский отказался от участия в избирательной кампании

Украинский лидер Владимир Зеленский не будет участвовать в избирательной кампании. Об этом рассказал его советник Дмитрий Разумков, передает «112 Украина».

По словам Разумкова, партия «Слуга народа» сможет самостоятельно эффективно провести избирательную кампанию. Кроме того, у Зеленского и так много других дел.

«У Владимира Александровича сегодня более чем достаточно задач, нежели участвовать в избирательной кампании», — отметил Разумков.

Ранее сообщалось, что Россия может отправить наблюдателей на выборы в Раду.

21 мая президент Украины Владимир Зеленский объявил о роспуске Верховной рады и издал соответствующий указ. 22 мая было созвано внеочередное собрание Рады, на котором Зеленский просил проголосовать об изменениях в законе о выборах, которые предполагали отмену мажоритарной части выборов. Парламент провалил законопроект и не внес его на повестку дня. Выборы пройдут по старой системе.