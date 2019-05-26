Зеленский отреагировал на задержание протестующих против него активистов
Украинский президент Владимир Зеленский прокомментировал задержание двух несовершеннолетних протестующих против него в Ровно. Об этом политик написал на своей станице в фейсбуке.
По его словам, никакого задержания не было, но сотрудники правоохранительных органов могли бы «действовать мягче».
«Призываю МВД не принимать меры против политических протестующих, если люди не нарушают правопорядок», — сказал Зеленский.
Он добавил, что не боится критики.
Ранее первый вице-спикер украинской Рады Ирина Геращенко раскритиковала задержание в Ровно активистов, которые требовали импичмента президента страны Владимира Зеленского.