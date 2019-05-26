В Раде встали на защиту призывающих к импичменту Зеленского активистов

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Первый вице-спикер украинской Рады Ирина Геращенко раскритиковала задержание в Ровно активистов, которые требовали импичмента президента страны Владимира Зеленского. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.

По ее словам, в украинском Ровно сотрудники правоохранительных органов задержали двух несовершеннолетних активистов. Они проводили одиночный пикет, в руках держали плакат с требованием импичмента.

«Выражаю возмущение задержанием двух несовершеннолетних в Ровно», — заявила Геращенко.

Она добавила, что собирается обратиться в Нацполицию страны в связи с произошедшим.

Ранее замглавы администрации украинского лидера Руслан Рябошапка заявил, что проект закона об импичменте и об отмене депутатской неприкосновенности уже готовы.