В Раде встали на защиту призывающих к импичменту Зеленского активистов
Первый вице-спикер украинской Рады Ирина Геращенко раскритиковала задержание в Ровно активистов, которые требовали импичмента президента страны Владимира Зеленского. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.
По ее словам, в украинском Ровно сотрудники правоохранительных органов задержали двух несовершеннолетних активистов. Они проводили одиночный пикет, в руках держали плакат с требованием импичмента.
«Выражаю возмущение задержанием двух несовершеннолетних в Ровно», — заявила Геращенко.
Она добавила, что собирается обратиться в Нацполицию страны в связи с произошедшим.
Ранее замглавы администрации украинского лидера Руслан Рябошапка заявил, что проект закона об импичменте и об отмене депутатской неприкосновенности уже готовы.