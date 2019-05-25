Украина выразила протест из-за приезда Володина в Крым

В украинском МИД заявили, что председатель Государственной думы Вячеслав Володин грубо нарушил суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом сообщает «112 Украина».

В ведомстве выразили протест в связи с тем, что Володин приехал в Крым, не предупредив о поездке Киев.

«Украина продолжает считать эту, как все предыдущие поездки российских чиновников во временно оккупированные Россией Крым и Севастополь грубым нарушением», — отметили в МИД.

Украинское ведомство подчеркивает, что российская сторона «цинично» и «демонстративно» пренебрегает общепризнанными принципами и нормами международного права. Из-за этого российской стороне была отправлена нота протеста.

Ранее сообщалось, что Украина протестует против упрощения получения гражданства России