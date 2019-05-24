Когда ждать приезда Саакашвили на Украину, выяснили СМИ

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили может вернуться на Украину в ближайшем будущем. Об этом сообщает УНН со ссылкой на собственные источники.

Как отмечается, приезд Саакашвили на территорию Украины можно ожидать 29 мая.

«Ожидается прилет Саакашвили в среду, 29 мая», — говорится в сообщении.

Уточняется, что Саакашвили заявил о своем желании вернуться на Украину после президентских выборов, победу на которых одержал Владимир Зеленский. Однако в государственной пограничной службе отметили, что Саакашвили не имеет право въезжать в страну.

Ранее сообщалось, что Саакашвили попросил Зеленского вернуть ему украинское гражданство.