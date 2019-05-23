Трамп с нетерпением ждет встречи с Си Цзиньпином

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что с нетерпением ждет встречи с главой КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщает ТАСС.

Как отмечается, Трамп ждет встречи с Си Цзиньпином на G20 в июне 2019 года.

До этого экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу говорил, что Трамп и Си Цзиньпин могут встретиться на саммите G20 в Японии.

Он также добавил, что существует «неплохой шанс» на подобную встречу.

Ранее сообщалось, что торговые переговоры Трампа и Си Цзиньпина отменены.