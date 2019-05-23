Саакашвили попросил у Зеленского гражданство

Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили попросил у президента Украины Владимира Зеленского вернуть ему украинское гражданство, передает РИА «Новости».

«Был в администрации президента Украины и, как его адвокат, подал на имя президента Владимира Зеленского обращение Саакашвили по восстановлению справедливости и возвращению ему украинского гражданства», — сообщил его адвокат Руслан Чернолуцкий.

По словам Чернолуцкого, с приходом Зеленского наступила новая эпоха.

Ранее сообщалось, что Саакашвили хочет вернуться на Украину.