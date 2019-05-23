Пушков поставил крест на «украинской мечте»

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Российский сенатор Алексей Пушков описал «украинскую мечту» в меркантильных категориях и посчитал, что она не осуществится. Своим мнением он поделился в твиттере.

По его словам, Украина якобы всегда «выживала за чужой счет». Ранее, считает сенатор, она существовала за счет России, а теперь намерена получать деньги от Европейского союза (ЕС). Однако, добавил Пушков, в ЕС «дадут» только на «элитку», а «народу ничего не достанется».

«За чужой счет жить хорошо не выйдет. Не осуществится «украинская мечта», — завершил свою мысль Пушков.

Данным твитом сенатор отреагировал на слова замглавы администрации президента Украины о том, что стране не выжить без НАТО и ЕС.