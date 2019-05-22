«Попытка свалить президента»: Трамп о расследовании «российского дела»

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Американский лидер Дональд Трамп заявил, что представители демократической партии пытаются «свалить» президента США. Об этом сообщает ТАСС.

«Эти люди хотели свалить нас — Республиканскую партию и президента», — сказал Трамп.

По его словам, он не занимается укрывательством правонарушений.

Он также добавил, что демократы пытались «свалить» президента США с помощью расследования дела о «вмешательстве России» в американские выборы.

Ранее СМИ сообщили, что демократы добиваются импичмента Трампа.