МИД Японии попросил называть чиновников в «японском стиле»

Министр иностранных дел Японии Таро Коно заявил, что попросить зарубежные СМИ называть спикеров в японском стиле — сначала писать фамилию, потом имя, сообщает «Би-би-си».

Так, СМИ отмечают, чтьо премьер-министр Синдзо Абэ теперь станет Абе Синдзо.

По словам Коно, эта практика уже давно используется с другими азиатскими именами, как в случае с северокорейским президентом Ким Чен Ыном или главой КНР Си Цзиньпином.

«Я планирую обратиться к международным медиа-организациям с просьбой сделать это. И отечественные СМИ, предоставляющие услуги на английском языке, тоже должны это учитывать» — заключил Таро Коно.

Ранее сообщалось, что количество детей в Японии упало до рекордного минимума с 1950 года.