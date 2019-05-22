Коломойский рассказал, встречался ли с Зеленским

Украинский олигарх Игорь Коломойский в интервью украинским СМИ рассказал, что после возвращения не виделся с президентом Украины Владимиром Зеленским и поздравил его со вступлением в должность, отправив сообщение, передает РИА «Новости».

По его словам, после возвращения на Украину они не встречались с Зеленский. Коломойский лишь поздравил его по SMS.

Он отметил, что нет смысла встречаться лично только чтобы поздравить, так как это бы немедленно привлекло внимание журналистов.

«Во-первых, сразу большое количество журналистов, много ненужных вопросов. И это только ради того, чтобы потом объяснять, что я по-человечески хотел поздравить», — посетовал Коломойский.

Ранее стало известно, что адвокат украинского бизнесмена Игоря Коломойского Андрей Богдан стал главой администрации Владимира Зеленского.