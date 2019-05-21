Кучма дал совет Зеленскому
Бывший президент Украины Леонид Кучма дал совет украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Об этом сообщает «Страна.UA».
В первую очередь, он пожелал новому главе государства меньше говорить и больше делать.
«Мы послушали о его первых шагах – верной дорогой, как раньше говорили, идете товарищи. Так что дай Бог ему на этом пути успеха», — отметил Кучма.
Он также посоветовал Зеленскому избежать участи бывшего президента страны Петра Порошенко, который, по словам Кучмы, давал разные обещания украинцам, а также пытался «за всех свои вопросы решать».
Ранее сообщалось, что Порошенко дал несколько советов Зеленскому.