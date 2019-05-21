«До встречи в Киеве»: Саакашвили о возвращении на Украину

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Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил в видеообращении в ютьюбе, что он надеется на скорую отмену запрета на въезд на Украину. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Саакашвили, запрет на въезд на территорию Украины в его отношении был инициирован экс-президентом страны Петром Порошенко. Также он отметил, что новый президент Украины Владимир Зеленский пообещал всем, кто хочет строить новое государство, возможность возвращения в страну.

«Я соскучился по Украине, по своим друзьям и близким. Я считаю Украину своим вторым домом, Киев, как и Одессу», — сказал Саакашвили.

Ранее Саакашвили объяснил Зеленскому, как нужно строить отношения с Россией.