Трамп рассказал, кому нужна победа Байдена на выборах

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Президент США Дональд Трамп заявил, что иностранные лидеры хотят, чтобы кандидат в американские лидеры Джо Байден победил на выборах. Об этом сообщает ТАСС.

«Зарубежным странам это понравится гораздо больше», — сказал Трамп.

По его словам, другие страны смогут извлечь для себя выгоду, если Байден станет президентом США.

Он также добавил, что Китай, в частности, сможет «грабить» США при Байдене.

Ранее сообщалось, что Трамп требует уголовного расследования Байдена.