Трамп рассказал, кому нужна победа Байдена на выборах
Президент США Дональд Трамп заявил, что иностранные лидеры хотят, чтобы кандидат в американские лидеры Джо Байден победил на выборах. Об этом сообщает ТАСС.
«Зарубежным странам это понравится гораздо больше», — сказал Трамп.
По его словам, другие страны смогут извлечь для себя выгоду, если Байден станет президентом США.
Он также добавил, что Китай, в частности, сможет «грабить» США при Байдене.
Ранее сообщалось, что Трамп требует уголовного расследования Байдена.