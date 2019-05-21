Трамп рассказал, кому нужна победа Байдена на выборах

Президент США Дональд Трамп заявил, что иностранные лидеры хотят, чтобы кандидат в американские лидеры Джо Байден победил на выборах. Об этом сообщает ТАСС.

«Зарубежным странам это понравится гораздо больше», — сказал Трамп.

По его словам, другие страны смогут извлечь для себя выгоду, если Байден станет президентом США.

Он также добавил, что Китай, в частности, сможет «грабить» США при Байдене.

Ранее сообщалось, что Трамп требует уголовного расследования Байдена.