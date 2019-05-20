Порошенко снова собрался в президенты Украины

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Экс-президент Украины Петр Порошенко в интервью Die Welt заявил, что намерен принять участие в выборах президента страны в 2024 году.

Порошенко подчеркнул, что готов помочь советом новому президенту страны Владимиру Зеленскому.

«И да, я постараюсь принять участие в следующих президентских выборах», — сказал Порошенко.

Он добавил, что его президентские амбиции связаны не с попыткой как можно дольше удержаться у власти, а чтобы «не потерять достигнутое» при его сроке.

Ранее сообщалось, что Порошенко проводит совещание по итогам выступления Зеленского.