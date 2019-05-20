Порошенко снова собрался в президенты Украины
Экс-президент Украины Петр Порошенко в интервью Die Welt заявил, что намерен принять участие в выборах президента страны в 2024 году.
Порошенко подчеркнул, что готов помочь советом новому президенту страны Владимиру Зеленскому.
«И да, я постараюсь принять участие в следующих президентских выборах», — сказал Порошенко.
Он добавил, что его президентские амбиции связаны не с попыткой как можно дольше удержаться у власти, а чтобы «не потерять достигнутое» при его сроке.
Ранее сообщалось, что Порошенко проводит совещание по итогам выступления Зеленского.