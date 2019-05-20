«Должна уйти красиво»: Тимошенко о роспуске Рады

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Глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко заявила, что нынешний украинский парламент «должен уйти красиво», передают украинские СМИ.

Она подчеркнула, что, по ее мнению, нынешняя Рада «наработала» на досрочные выборы. Тимошенко уточнила, что парламент не принимал важные для страны законы.

«Наша команда целиком и полностью готова к досрочным парламентским выборам и, несомненно, мы в них примем сильное участие», — сказала Тимошенко.

Глава партии добавила, что Раде следует «уйти красиво», имея в виду, что он все еще должен принять необходимые законы.

Ранее Блок Порошенко поставил условие для досрочных выборов в Раду.