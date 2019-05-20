Блок Порошенко поставил условие для досрочных выборов в Раду

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Представители политической партии Блок Петра Порошенко (БПП) согласились провести досрочные выборы в Верховную раду при условии, что ее роспуск будет соответствовать конституции страны. Заявление БПП распространили украинские СМИ.

В БПП уточнили, что роспуск парламента является легитимным правом президента Украины. Однако, подчеркнули в партии, ее роспуск должен происходить в соответствии с конституцией страны.

«Демократия — это процедуры, отсутствие процедуры — это авторитаризм», — напомнили в БПП.

Ранее вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что намерение Зеленского распустить парламент является неконституционным.