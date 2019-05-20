Вице-спикер назвала неконституционным роспуск Рады Зеленским

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Вице-спикер украинской Верховной рады Ирина Геращенко заявила, что намерение президента Украины Владимира Зеленского распустить парламент является неконституционным. Об этом она написала на своей странице в фейсбуке.

В сообщении она поделилась своими впечатлениями от инаугурации, отметив, что «выиграла около десяти пари, что будет досрочный роспуск Рады, хоть это и не конституционно».

Зеленский вступил в должность президента Украины в понедельник, 20 мая. Сразу после принятия присяги он объявил, что распустит Раду.

Впоследствии он заявил, что указ о роспуске Рады станет его первым указом в должности главы государства.

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