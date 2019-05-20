Зеленский рассказал о первом указе на посту президента
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первым указом в новой должности он распустит Верховную раду. Об этом пишет «Новое время».
По данным издания, после церемонии инаугурации Зеленскому был задан вопрос о его первом указе в качестве главы государства.
«О роспуске Рады», — ответил Зеленский.
Зеленский вступил в должность президента Украины в понедельник, 20 мая. Сразу после принятия присяги он объявил, что распустит Раду.
Ранее сообщалось, что королева Великобритании Елизавета II поздравила Зеленского с инаугурацией.
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