Зеленский рассказал о первом указе на посту президента

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первым указом в новой должности он распустит Верховную раду. Об этом пишет «Новое время».

По данным издания, после церемонии инаугурации Зеленскому был задан вопрос о его первом указе в качестве главы государства.

«О роспуске Рады», — ответил Зеленский.

Зеленский вступил в должность президента Украины в понедельник, 20 мая. Сразу после принятия присяги он объявил, что распустит Раду.

Ранее сообщалось, что королева Великобритании Елизавета II поздравила Зеленского с инаугурацией.

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