Говоривший о захвате Курил депутат отказался уходить в отставку
Депутат парламента Японии Ходака Маруяма, который предложил «захватить» Курилы, отказался уходить в отставку. Об этом сообщает NHK.
По его словам, он не собирает добровольно покидать парламент Японии.
Он также добавил, что не считает свое заявление по Курилам нарушением конституции Японии, в которой прописан отказ страны от войны.
Маруяма подчеркнул, что не будет уходить в отставку.
Ранее сообщалось, что Маруяма покинул свою партию «Иссин но кай» после слов о «войне» за Курилы.