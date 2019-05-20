Говоривший о захвате Курил депутат отказался уходить в отставку

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Депутат парламента Японии Ходака Маруяма, который предложил «захватить» Курилы, отказался уходить в отставку. Об этом сообщает NHK.

По его словам, он не собирает добровольно покидать парламент Японии.

Он также добавил, что не считает свое заявление по Курилам нарушением конституции Японии, в которой прописан отказ страны от войны.

Маруяма подчеркнул, что не будет уходить в отставку.

Ранее сообщалось, что Маруяма покинул свою партию «Иссин но кай» после слов о «войне» за Курилы.