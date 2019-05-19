Трамп проболтался о кибератаке против России

Американский лидер Дональд Трамп намекнул, что санкционировал кибератаку на Россию. Об этом он рассказал журналисту Fox News.

Как отмечается, журналист прямо спросил Трампа: «Имеет ли он отношение к кибератаке на Россию в 2018 году?».

«Ну, я бы предпочел не говорить этого... Но вы можете мне поверить, что все это произошло во время моего управления, — добавил Трамп.

Тогда журналист поинтересовался, почему Трамп не хочет говорить об этом. В ответ на это президент США признался, что люди из разведки предпочитают, чтобы он помалкивал на эту тему.

Интервью с Трампом покажут полностью в понедельник, 20 мая, в 4.00 мск на Fox News.

Ранее в Кремле рассказали о желании Трампа встретиться с президентом России Владимиром Путиным.