Президент Эстонии осудила идею восстановить право голоса РФ в ПАСЕ

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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила против восстановления права голоса для России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщает ТАСС.

По ее словам, Россия нарушила международное право и свои обещания, в связи с чем нельзя допускать возвращения российского государства к партнерству.

Однако эстонская глава государства не исключила возможность налаживания диалога с Россией.

Ранее в ПАСЕ заявили о неприемлемости отсутствия делегации России и неуплату членских взносов с ее стороны.