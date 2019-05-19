Началась репетиция инаугурации Зеленского у Рады

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У здания Рады началась репетиция инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Украинская правда».

Как отмечается, она продлится до 22.00 (совпадает с мск).

Уточняется, что первая репетиция будет проходить при участии статиста, чуть позже может приехать и сам Зеленский. Кроме того, у здания парламента, а также Мариинского дворца смонтированы два больших экрана.

За порядком следят полиция и Нацгвардия.

Ранее сообщалось, что Зеленский не посетит репетицию своей инаугурации в Раде.