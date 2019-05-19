Началась репетиция инаугурации Зеленского у Рады
У здания Рады началась репетиция инаугурации избранного президента Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает «Украинская правда».
Как отмечается, она продлится до 22.00 (совпадает с мск).
Уточняется, что первая репетиция будет проходить при участии статиста, чуть позже может приехать и сам Зеленский. Кроме того, у здания парламента, а также Мариинского дворца смонтированы два больших экрана.
За порядком следят полиция и Нацгвардия.
Ранее сообщалось, что Зеленский не посетит репетицию своей инаугурации в Раде.