ЕС продлил санкции против Сирии

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В ЕС продлили санкции против сирийских властей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на официальное заявление Совета ЕС.

Как отмечается, санкции продлены еще на один год, то есть до 2020 года.

«17 мая 2019 года Совет продлил ограничительные меры ЕС против сирийского режима», — говорится в документе.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп продлил антисирийские санкции.

Как отмечается, режим чрезвычайного положения в отношении сирийской стороны действует с 2004 года.