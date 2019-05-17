В Кремле пообещали ответить на санкции США против чеченского спецотряда

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия даст ответ на санкции США против чеченского спецотряда быстрого реагирования (СОБР) «Терек», передает РИА «Новости».

«Так или иначе, безусловно, соблюдается принцип взаимности, который, конечно же, требует определенных контрмер на подобные деструктивные меры. В любом случае, в первую очередь, конечно, принцип взаимности будет соблюдаться. Во вторую очередь, главным образом будут преследоваться собственные национальные интересы», — сказал Песков.

Ранее российское посольство в США пообещало принять «ответные меры» на новые санкции Соединенных Штатов.