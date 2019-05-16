Когда Мэй уйдет в отставку, рассказали консерваторы

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В Великобритании глава комитета 1922 Консервативной партии Грэм Брейди сделал заявление по поводу отставки нынешнего премьера Терезы Мэй. Об этом сообщает The Independent.

По данным СМИ, однопартийцы оказывают на Мэй давление, требуя назвать точную дату ухода с поста.

«Мы договорились о том, что встретимся после второго чтения по документу (о Brexit в парламенте) и согласуем график выборов нового лидера партии», — заявил Брейди.

Ранее сообщалось, что была названа дата финального голосования по Brexit.